Örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Karadağ bölgesinde çıkan ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangın için Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangın söndürme araçlarıyla yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangını ormanlık alana ulaşmadan başarıyla söndürdüler. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yangının etkilediği yaklaşık 20 dönümlük alan hakkında bilgi verdi.

Doğan, "Yangın ihbarı alır almaz ekiplerimiz hemen harekete geçti. Orman ve AFAD'dan destek alarak toplam 8 ekiple yangına müdahale ettik ve yangını ormanlık alana ulaşmadan söndürdük." ifadelerini kullandı.