Örtücülerin kavurucu sıcaklarla zorlu mesaisi

Sarıgöl Ovası'na göre 10-15 gün geç örtü altına alınan bu bölgelerde, hava sıcaklıklarının gölgede 43 dereceyi bulduğu bildirildi. Kavurucu sıcak altında çalışan örtü işçileri, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve sarık gibi koruyucu aksesuarlar kullanıyor.

Örtücü işçilerden Hakan Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Üzüm ovası olarak bilinen Dindarlı, Dadağlı ve Alemşahlı mahallelerinde bağlar, Sarıgöl Ovası'na göre yaklaşık 15-20 gün geç olgunlaşıyor.

Sarıgöl Ovası'nda örtü işleri bitti. Şimdi ise üzüm ovasında, aşırı sıcak havaya rağmen çalışmak zorundayız.

Sabah erken başlasak da sıcak bastırıyor. Şapka ve sarıkla korunmaya çalışıyoruz, ancak yine de çok zorlanıyoruz." dedi.

Sarıgöl'de örtü altına alınan üzüm bağları, dolu, aşırı güneş, iri yağmur, çiğ ve kırağı gibi doğa olaylarına karşı koruma altına alınmış oluyor.