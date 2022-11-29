Papara'da hesabı olanlar panikte. Örtülü sermaye kontrolü mü geliyor

Ödeme sistemi Papara 1 Aralık itibariyle sistem üzerinden döviz işlemlerine sınırlama getirilecek.

Papara müşterileri 1 Aralık, itibarıyla satın alamayacak ve para transferi yapamayacak. Yalnızca hesaplardaki dövizlerini satabilecek.

Paramedya'nın aktardığına göre, Papara'nın müşterilerine gönderdiği "Döviz hesaplarında önemli değişiklik" başlıklı mesajda, "TCMB düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık itibariyle Papara'daki döviz hesabınla para yatırma, para transferi ve döviz satın alma işlemini yapamayacaksın. Bu tarihten sonra döviz hesaplarınla sadece para çekme ve döviz satma işlemlerini yapabileceksin" ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin yaptığı bu düzenlemelerle akıllara, "Örtülü sermaye kontrolü mü geldi?" soruları geldi.

PAPARA NEDİR?

Papara, kullanıcılarına internet üzerinden 7/24 alışveriş, ödeme, döviz alıp satma ve para transferi gibi birçok finansal işlem imkânı sunan bir dijital cüzdandır. Papara ayrıca, Master Card altyapısı ile hizmete sunduğu Papara Card ile fiziksel alışveriş ve banka ATM'lerinden işlem yapma olanağı sağlar.