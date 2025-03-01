Oruç Baba Türbesi’nde ilk iftar heyecanı! Kalabalık giderek artıyor

Ramazan Ayı'nın ilk günü Fatih'te bulunan "Oruç Baba Türbesi'nde, iftara saatler kala türbeye yoğunluk yaşandı. Türbeye gelenler, geleneksel olarak sirke, şeker, lokum dağıtıp, dua etti. Gelenlerin bir kısmı ise türbenin mermer taşına tesbihler astı, cüzdan ve ev anahtarlarını sürerek, dualar etti.

'BU SENE ERKEN GELDİK'

Oruç Baba Türbesi'ne her yıl geldiğini söyleyen Gülseren Arslan, "Kalp krizi geçirdim. Geçen sene de gelmiştim. Torunlar ile dilek diledik. Hasta olduğumdan kalabalığa giremiyorum. Bu nedenle bu sene erkenden geldim. Herkese şafi ismiyle şifa versin, bana da versin. Ne güzel Allah ramazanımıza erdirdi. İslam alemine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'ZİYARETLERİ SEVİYORUZ'

Güzade Keskin, "Ramazan geldi, hoş geldi. Onu seviyoruz. Senede bir gün Allah tekrarını nasip etsin. Ziyaretleri de hep seviyoruz. Elimizden geldiğince ziyaret edeceğiz. İyi günler, iyi ramazanlar olsun, hayırlı işleriniz olsun. Bol bereketli sağlıklar olsun, huzurlar olsun. Türkiyemize güzel huzurlar getirsin. Ben üç, dört senedir buraya geliyorum, devam ediyorum" dedi.

'10-15 BİN KİŞİ GELİYOR'

Türbeye bakan Ertekin Korkmaz, "Buranın eskilerinden biriyim. Bu türbenin içinde dünyaya geldim. Elimizden geldiği kadar buraya bakmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın 1.günü binlerce insan buraya gelir buradan bir şeyler bekler tabii önce Allah'tan niyet etmek lazım fakat ramazanın 1. günü buraya en az 10, 15 bin kişi buraya geliyor. Ben ilk günü işimi gücümü bırakıyorum, çok kalabalık oluyor. Zaten saat 06.00'dan sonra gelirseniz göreceksiniz. Anahtarını sürtüyorlar ev için, araba anahtarı sürtüyorlar araba için, hasta olan eşyasını sürtüyor iyileşmesi için, nişanını atan yüzüğünü atıyor. Bir hafta boyunca buradan milletten şeker, sirke topluyorsunuz. 7 gün boyunca o şekerle sirkeyle orucunuzu açıyorsunuz" şeklinde konuştu.

'ORUÇ BABA'NIN HİKMETİNE İNANIYORUM'

Her sene geldiğini söyleyen Meryem Coşkun, "Allah nasip ederse her sene geliyorum. Allah'tan istiyoruz ama Oruç Baba'nın Hikmeti'ne inanıyorum. Birçok duamda gerçekleşti. Geçen sene bir şey dilemiştim onu da Rabbim kabul etti, onun için geldim. Oruç Baba orucunu bir ay boyunca sirke ile açmış. Onun sabrı için dağıtıyorum. Gönlümden ne geçirdiysem bu sene kabul olursa onu dağıtacağım diye onu getiriyorum. Bu sene çocuklara çikolata getirdim, geçen sene tesbih getirmiştim . Ne alabilirsem onu getiriyorum. Ama muhakkak sirkeyi dağıtıyorum" dedi. İlk defa geldiğini belirten Elif Bıyık, "Burada türbelerde çocuklara şekerler ve çikolatalar dağıtılır ki günahlarımız silinsin. Çocuklar çok mutlu oluyor" dedi. Makbule Erol ise "Allah kabul etsin, namazımla geldim. Allah size de yardım edecek. Oğlum buranın duasıyla ev aldı. Namaz kıldım, duamı ettim. Buraya oturdum" dedi.



ORUÇ BABA KİMDİR, RAMAZAN'IN İLK İFTARI NEDEN ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE AÇILIR? ORUÇ BABA'NIN HİKÂYESİ

Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren dualarının gerçekleşeceğine inanan kişiler tarafından ziyaret edilir. Bu dönem türbe çok kalabalıktır. Ramazan ayının ilk ve son günlerinde şeker, zeytin, sirke ve ekmek gibi bereketi temsil ettiği düşünülen gıdalar ile oruç açılır ve insanlar birbirlerine bu gıdalardan dağıtır. Amaç, bereket getirmesidir. Peki, Oruç Baba kimdir, hikâyesi nedir? Ramazan'ın ilk iftarı neden Oruç Baba Türbesi'nde açılır?

11 ayın sultanı Ramazan ayında, Müslüman kişiler manevi açıdan huzurla dolup taşar. Bolluk ve bereketin sembolü olarak görülen bu kutlu ayda kişiler sevdikleri ve kendileriyle daha fazla ilgilenmeye özen gösterir. Bu ilgi bazen kalabalık iftar sofralarında dost ve aileler ile bir araya gelerek ortaya çıkar. Bazen de pek çok noktada yer alan cami ve türbeler ziyaret edilir. İstanbul'da da her yıl Ramazan ayında bir gelenek hâline gelen Oruç Baba Türbesi'nde ilk oruç açılıp dilek dilemek isteyenlerin ziyareti gerçekleşir. Bu gelenek her hatırlandığında Oruç Baba hikayesi ve konumu sıklıkla merak konusu olur.

ORUÇ BABA'NIN HİKÂYESİ NEDİR?



Her Ramazan akşamı ziyaret edilebilen Oruç Baba Türbesi, birlikte iftar yapmak isteyen Müslümanlar için manevi değeri olan bir noktadır. Bununla birlikte her Ramazan’da Oruç Baba kimdir sorusu da sorulur. Oruç Baba hikâyesine göre; Oruç Baba olarak bilinen bu kişi eski yıllarda yaşamış, çok fakir ve ibadetini aksatmadan yapan birisidir. Fakir olduğundan dolayı Ramazan ayında iftarlık ve sahurluk yiyeceğinin az olduğu, orucunu tutup iftarını da bir parça kuru ekmek ve sirkeyle açan bir derviş olduğu söylenir.

Bir başka Oruç Baba hikâyesinde ise Oruç Baba'nın 1453 yılında İstanbul’un fethinde savaşan bir asker olduğu söylenir. Askerlere su ve yemek vermekle görevli olan Oruç Baba’nın, suyun az bulunduğu dönemde bile askerlere su dağıtmayı sürdürdüğüne, “baba” lakabının da buradan geldiğine inanılır.

Oruç Baba, Osmanlı döneminde bereketi temsil eden sirkeyle bilinir. İnsanlar arasında sirke ve ekmekle orucunu açtığı için fakir olduğu düşünülse de Osmanlı döneminde yemeğe davet edilen kişiye eğer çok çeşitli bir sofra var ise kendisine “sirkeni al da gel” denirdi.

Bu inanışa göre sirkenin iştah açıcı bir özelliği bulunmaktaydı. Dolayısıyla misafirlerin aç gelmesi istenirken sirkenin iştahı artırdığı ve bu nedenle daha çok yemek yeme isteğine neden olduğu bilinirdi.

RAMAZAN'IN İLK İFTARI NEDEN ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE AÇILIR?

Fatih’teki Oruç Baba Türbesi, Ramazan ayının ilk gününden başlayarak dileklerinin gerçekleşeceğine inanan kişiler tarafından ziyaret edilir. Bu dönemde oldukça kalabalık olan Oruç Baba Türbesi'nde, Ramazan ayının ilk ve son günlerinde şeker, zeytin, sirke ve ekmek gibi bereket sembolleri olan yiyeceklerle oruç açılır ve insanlar birbirlerine bunları ikram eder. Buradaki amaç bereketin çoğalması ve paylaşılmasıdır.

Oruç Baba Türbesi hikâyesi’nde, Ramazan ayının ilk iftarını Oruç Baba Türbesi'nde yapanların dileklerinin gerçekleşeceği düşüncesi vardır. Bu düşünceyle türbeyi ziyaret eden kişiler sirke ve bir parça ekmekle iftar yaptıktan sonra Oruç Baba’nın ruhuna Fatiha okuyarak onun yüzü suyu hürmetine dileklerini dileyip Allah’a dua ederler.