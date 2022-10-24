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Oruç tutan insanlar bu hastalıkları çabuk yeniyor, Nobel ödüllü Japon Profesör kanıtladı

Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek yenilemesini sağladığı teziyle Nobel Ödülü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak kanıtladı. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:26
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Oruç tutan insanlar bu hastalıkları çabuk yeniyor

Oruç tutan insanlar bu hastalıkları çabuk yeniyor, Nobel ödüllü Japon Profesör kanıtladı
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Genlerdeki mutasyonlar hastalıklara neden olurken, aç kalma süreçlerinin kanser ve nörolojik hastalıklar gibi rahatsızlıkları olan bazı vakalarda iyileşme olduğu gerçeğini ve sağlığa katkılarını kanıtlayan Japon Bilim insanı Ohsumi 39’ncu Nobel Tıp ödülünü almıştı.

Ohsumi, otofajoni; yani insan vücudunun aç kalınca zayıf ve hastalıklı hücrelerin içindeki gereksiz parçacıkları yok etme özelliğini keşfetti. Çalışmasını ise şöyle açıkladı:

“3 günlük oruçtan sonra vücudun bağışıklık mekanizması yeni akyuvar oluşumunu sağlıyor, vücut bağışıklık sistemini tamamıyla yeniliyor. Bu konuda müslümanların orucu adeta bir yenilenme programı olarak karşımıza çıkıyor. Hücreler bize benzemeseler bile bazı durumlarda aynı insanlar gibi hareket ediyorlar. Çöplerini özel torbalara dolduruyorlar ve konteynerlere depoluyorlar. En kirli olanları yok edilip sindiriliyor, bazıları da yeniden dönüştürülerek enerji üretiminde kullanılabiliyor. Böylece erken yaşlanmanın önü kapanıyor. Otofaji, vücut stres altındayken, oruç tutarken ya da açlık sırasında çok fazla çalışır. Hücre, enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak yapmaya çalışıyor ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirerek temizliğe başlar. Otofaji sürecinde belli bir süreklilik olmaz ise, parkinson hastalığı, diyabet ve kanser hastalığı kaçınılmaz olabiliyor. Yılda bir ay kadar bir süre ara vermeden aç kalmanın harikulade bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. İslamın, Hastalıkların ciddiyetini otomatik olarak ortadan kaldıran bir sağlık programı var."

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Tekin Ertürk
24.10.2022 16:21
Peki, kendisi ve Japon halkı oruç tutuyor mu? Ya Çinliler, İngilizler, Fransızlar, İskandinav halkı vb? Neyse...  
 
O Hiç Yalan Söylemedi
24.10.2022 15:42
Oruç tut, sıhhat bul. Hz. Muhammed (sav)  
 
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