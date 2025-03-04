Oruç tutan kalp hastaları için altın değerinde ipuçları! Ramazan'da uzmanlardan tavsiyeler

Ramazan ayında, iftar ve sahur arasındaki sınırlı zaman dilimi nedeniyle beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Peter Libby, kalp hastalarına şu önerilerde bulundu:

"İftarda ve sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçının. Bol miktarda sebze ve meyve tüketin. Su tüketimine dikkat edin ve iftar ile sahur arasında en az 2 litre su içmeye çalışın."

İLAÇ KULLANIMI VE HEKİM KONTROLÜ

Kalp hastalarının ilaçlarını düzenli olarak almaları hayati önem taşır. Mayo Clinic’ten Kardiyolog Dr. Martha Grogan, "Kalp hastaları ilaçlarını Ramazan’da nasıl alacaklarını doktorlarına danışmalıdır. İlaç saatlerinin oruç tutma saatlerine uygun olarak ayarlanması gerekebilir" dedi.

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EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Ramazan ayında egzersiz yapmak kalp sağlığı için faydalı olabilir, ancak doğru zaman dilimlerinde ve uygun şekilde yapılmalı.

Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Steven Nissen, "İftardan sonra hafif tempolu yürüyüşler yapmak kalp sağlığı için faydalıdır. Ancak aşırıya kaçılmamalı" diye ekliyor.

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE RAMAZAN

Yapılan araştırmalar, oruç tutmanın kalp sağlığına etkilerini incelemiş ve bazı olumlu sonuçlar elde etti.

Örneğin, British Heart Journal’da yayımlanan bir çalışma, oruç tutmanın bazı kalp hastalarında kan basıncını düşürdüğünü ve genel kalp sağlığını iyileştirdiğini göstermekte. Ancak, bu sonuçların tüm kalp hastaları için geçerli olmadığını ve bireysel farklılıkların önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Kalp hastaları için Ramazan ayının zorluklarını en aza indirmek ve sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmek, uzman tavsiyelerine uyulması ile mümkün. Bu nedenle, her bireyin kendi sağlık durumuna göre hareket etmesi ve doktorlarıyla iletişimde olmaları büyük önem taşır.