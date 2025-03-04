Oruç tutan kalp hastaları için altın değerinde ipuçları! Ramazan'da uzmanlardan tavsiyeler

Düzenleme: Mina Akcan
Oruç tutan kalp hastaları için altın değerinde ipuçları! Ramazan'da uzmanlardan tavsiyeler

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan bireylerin sağlığını korumak için birçok önemli konu gündeme gelmekte. Kalp hastaları için bu süreç daha da kritik olabilmekte. Uzmanlar, kalp hastalarının Ramazan ayında dikkat etmeleri gereken noktaları vurguluyor ve bu konuda çeşitli önerilerde bulunuyorlar.

Ramazan ayında, iftar ve sahur arasındaki sınırlı zaman dilimi nedeniyle beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Peter Libby, kalp hastalarına şu önerilerde bulundu:

"İftarda ve sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçının. Bol miktarda sebze ve meyve tüketin. Su tüketimine dikkat edin ve iftar ile sahur arasında en az 2 litre su içmeye çalışın."

İLAÇ KULLANIMI VE HEKİM KONTROLÜ

Kalp hastalarının ilaçlarını düzenli olarak almaları hayati önem taşır. Mayo Clinic’ten Kardiyolog Dr. Martha Grogan, "Kalp hastaları ilaçlarını Ramazan’da nasıl alacaklarını doktorlarına danışmalıdır. İlaç saatlerinin oruç tutma saatlerine uygun olarak ayarlanması gerekebilir" dedi.

Diyabet hastaları için güvenli oruç rehberi! Ramazan'da şeker hastalarına kritik önerilerDiyabet hastaları için güvenli oruç rehberi! Ramazan'da şeker hastalarına kritik öneriler

EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Ramazan ayında egzersiz yapmak kalp sağlığı için faydalı olabilir, ancak doğru zaman dilimlerinde ve uygun şekilde yapılmalı.

Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Steven Nissen, "İftardan sonra hafif tempolu yürüyüşler yapmak kalp sağlığı için faydalıdır. Ancak aşırıya kaçılmamalı" diye ekliyor.

İftardan sonra 30 dakika yetiyor! Ramazan'da kilo almamak isteyenlere müjdeİftardan sonra 30 dakika yetiyor! Ramazan'da kilo almamak isteyenlere müjde

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE RAMAZAN

Yapılan araştırmalar, oruç tutmanın kalp sağlığına etkilerini incelemiş ve bazı olumlu sonuçlar elde etti.

Örneğin, British Heart Journal’da yayımlanan bir çalışma, oruç tutmanın bazı kalp hastalarında kan basıncını düşürdüğünü ve genel kalp sağlığını iyileştirdiğini göstermekte. Ancak, bu sonuçların tüm kalp hastaları için geçerli olmadığını ve bireysel farklılıkların önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Kalp hastaları için Ramazan ayının zorluklarını en aza indirmek ve sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmek, uzman tavsiyelerine uyulması ile mümkün. Bu nedenle, her bireyin kendi sağlık durumuna göre hareket etmesi ve doktorlarıyla iletişimde olmaları büyük önem taşır.

Son Haberler
Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı
Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı mısır fiyatlarını vurdu
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı mısır fiyatlarını vurdu
Manisa'da işçi taşıyan minibüsler çarpıştı: 19 yaralı
İşçi taşıyan minibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Edip Akbayram’ın son röportajı ortaya çıktı: Toplumun melodik sesiyim
Edip Akbayram’ın son röportajı ortaya çıktı: Toplumun melodik sesiyim
Cübbeli, "Çakarlı" kızını "zekatını veriyoruz diye savunmuştu! Damadının hakkındaki vergi skandalı ortaya çıktı
Cübbeli, "Çakarlı" kızını "zekatını veriyoruz diye savunmuştu! Damadının hakkındaki vergi skandalı ortaya çıktı