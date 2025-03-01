Oruç tutarak kilo vermenin sırları! Ramazan'da zinde kalın

Stanford University'den Dr. Christopher Gardner, oruç sırasında sağlıklı kilo vermenin dengeli beslenmeye bağlı olduğunu vurgularak, "Oruç tutarken uzun süreli açlıklar metabolizmayı yavaşlatabilir. Bu nedenle iftar ve sahurda dengeli bir beslenme planı oluşturmak, sağlıklı kilo kaybı için temel bir unsurdur" dedi.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud ise, oruç sırasında aşırı kalorili yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Açlık hissiyle ağır ve kalorili yemeklere yönelmek, sağlıklı kilo kaybını engeller. Bunun yerine lif, protein ve sağlıklı yağlardan zengin bir beslenme tercih edilmelidir" şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ORUÇ VE METABOLİZMA

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 'de yayımlanan bir araştırmaya göre, Ramazan orucu sırasında uygulanan zaman kısıtlamalı yeme düzeni, kilo kaybını destekleyebilir ve metabolizmayı iyileştirebilir.

Çalışma, oruç sürecinde azalan enerji alımının vücut ağırlığını ve yağ oranını düşürdüğünü ortaya koydu. Bununla birlikte, kilo kaybının sürdürülebilir olması için oruç sonrasında dengeli beslenmenin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

ORUÇ TUTARAK SAĞLIKLI KİLO VERMENİN STRATEJİLERİ

1. İftarı Hafif Gıdalarla Açın

- İftarı hurma ve su gibi hafif ve doğal gıdalarla açmak, mideyi rahatlatır ve aşırı yemeyi önler.

Ardından çorba ve sebze yemekleri gibi düşük kalorili seçeneklere yönelmek önemli.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Frank Hu, "İftarı hafif ve besleyici gıdalarla açmak, sindirimi kolaylaştırır ve enerji seviyelerini dengeler" dedi.

2. Protein ve Lif Ağırlıklı Beslenin

- Protein içeren besinler ve lif açısından zengin sebzeler, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Örneğin, sahurda yumurta, yoğurt, yulaf ve tam tahıllı ekmek tercih edilebilir.

Stanford University'den Dr. Dariush Mozaffarian, "Protein ve lif içeren besinler, sağlıklı kilo kaybı için gerekli olan doyuruculuğu sağlar" diye ekledi.

3. Porsiyon Kontrolüne Dikkat Edin

- İftar ve sahurda aşırıya kaçmadan, orta büyüklükte porsiyonlarla yemek tüketmek kilo kaybını destekler. Midenin yorulmasını önlemek ve gereksiz kalori alımını engellemek için bu adım kritiktir.

4. Şeker ve Yağlı Gıdalardan Kaçının

- Tatlılar ve kızartılmış yiyecekler gibi şeker ve yağ oranı yüksek besinler, kilo kaybını zorlaştırabilir. Bunun yerine taze meyveler veya az şekerli tatlılar tercih edilebilir.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Aşırı şekerli ve yağlı gıdalar, metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo artışına neden olabilir. Dengeli bir yaklaşım, bu tür yiyeceklerden uzak durmayı gerektirir," şeklinde ifade etti.

5. Bol Su Tüketin

- İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketmek, metabolizmayı hızlandırır ve vücudu nemli tutar. Su, aynı zamanda açlık hissini azaltarak kontrolsüz yeme isteğini engeller.

ORUÇ SONRASI SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Uzmanlar, oruç sırasında elde edilen kilo kaybının sürdürülebilir olması için Ramazan sonrasında da dengeli bir beslenme düzeninin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

University of California, Berkeley'den Dr. Dariush Mozaffarian, "Kilo kaybını sürdürülebilir kılmak için Ramazan sonrasında da dengeli bir beslenme alışkanlığı benimsemek önemlidir. Protein, sebze ve sağlıklı karbonhidratlardan oluşan bir diyet, bu hedefe ulaşmada yardımcı olur" dedi.