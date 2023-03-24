Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar uzun süre aç ve susuz kalma nedeniyle oluşan ağız kokusu sorunundan şikayetçi. Oruçluyken oluşan ağız kokusunu önlemi pek çok yolu bulunuyor. Peki, oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolu neler?

Oruç tutan vatandaşlar açlık ve susuzluğun neden olacağı ağız kokusunu önlemenin yolunu arıyor. Oruçlu ağız kokusunu gidermenin bazı yolları mevcut.

ORUÇLUYKEN AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

- İftardan ve özellikle sahurdan sonra dişlerinizi, dilinizi (özellikle tat tomurcukları etrafında biriken yemek ve bakteri artıklarını temizlenmesini sağlayın) düzenli olarak fırçalayın.

- Diş ipi (Diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerdeki yemek ve bakteri artıklarını temizleyerek bu bölgedeki bakteri artışına engel olur) kullanın.

- Ramazanda soğan veya sarımsak gibi yiyecekleri çok fazla tüketmeyin. Bu yiyeceklerin tüketimi sonucunda kana geçen uçucu aromatik bileşikler akciğerden atılım sırasında ağız kokusuna neden olur.

- Sigara tüketimini azaltın. Sigara ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna neden olur; aynı zamanda dişeti hastalıklarına zemin hazırlar.

- Gece uyurken hareketli protezlerinizi çıkarıp temizleyin ve sabah protezlerinizi tekrar takın.

- Eski köprü ve diş protezlerinizi yeniletin ve tedaviniz için Ramazan ayının bitmesini beklemeyin. Eski köprü ve diş protezleri zamanla gıda birikmesine yol açabileceğinden kötü ağız kokusuna neden olur.

- Şekersiz ancak xylitol içeren sakızlar çiğneyin. Bu tür sakızlar tükürük salgınızı (tükürük, içerdiği güçlü enzimler ve bakteri öldürücü antibiyotikler sebebiyle ağız kokusuna savaşan güçlü bir sıvıdır) artırarak ağız temizliğinize yardımcı olur.

- Uygun yiyecek ve içeceklerde tarçın kullanarak ağız içi bakterileri azaltın.

- Un, şeker, glukoz/fruktoz şurubu ile tatlandırılmış yiyeceklerden uzak durun. Bu tür yiyecekler ağız kokusuna neden olan bakteriler için büyük bir besin kaynağıdır.

- İftarda ve sahurda bol bol su tüketin. Çok su içmek dilinizin kurumasını engelleyerek; ağız içindeki bakterileri minimumda tutar, tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu azaltır.

- Domates, kereviz, pırasa, maydanoz, elma gibi su içeriği bol olan sebze ve meyveleri tüketin.

- Lokmaları iyi çiğneyin. Bu sayede yedikleriniz tükürükle iyice karışarak ağızda yemek kalma ihtimali azalacaktır.

- Geceleri burnunuz tıkalı uyumayın. Burun tıkanıklığı, ağızdan nefes aldığınız için ağız ve boğaz kuruluğuna neden olarak bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur.

- Ramazan’da da diş muayenesi ve profesyonel temizlik için diş hekiminizi ziyaret edin. Diş hekiminizin önerilerini dikkate alarak diş sağlığına ve ağız bakımına önem vermeyi ihmal etmeyin.