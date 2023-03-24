Ramazan ayına az bir zaman kala oruca ve Ramazan’a dahil pek çok konu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak kişiler tahlil yaptırmak için kan vermesi durumunda orucunun bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Peki, oruçluyken kan tahlili yapılır mı? Oruçlu kan vermek orucu bozar mı?

Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler pek çok konuda araştırmalarına başladı. Oruç tutan ancak tahlil için kan vermesi gereken vatandaşlar ise ‘oruçluyken kan tahlili yapılır mı? oruçlu kan vermek orucu bozar mı?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, oruçlu kan verilir mi?

KAN VERMEK ORUÇ BOZAR MI?

Kan vermenin oruç bozmadığı hadislerde açıkça belirtilmiştir. Fakat pek çok kimse Ramazan'da oruçluyken kan vermenin oruç bozacağı şeklinde yanlış bir inanışa sahiptir.

Uzmanlar kan vermenin oruç tutmaya engel olmadığını açıkça dile getirmiştir.

Fakat oruç tutan vücudun kan vermekle birlikte enerji kaybına uğrayacağı bir gerçektir. Dolayısıyla kan bağışı yapmak sıkıntılı olabilir.

KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Ramazan'da oruçluyken kan almak vücuda besin değeri sağladığı gerekçesiyle orucu bozan haller kapsamında değerlendirilmiştir.

TAHLİL İÇİN KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken hastanelerde tahlil yaptıracak vatandaşlar da tahlil için kan vermek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Bazı kişiler orucu bozduğu gerekçesiyle oruçluyken kan vermeyi erteleyebilir. Fakat tahlil için kan vermek oruç bozmaz.