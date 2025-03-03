Oruçta kötü ağız kokusu ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzmanlardan önemli uyarılar

Oruç sırasında tükürük üretiminin azalması ve ağız kuruluğunun artması, ağız içindeki anaerob bakterilerin çoğalmasına yol açabilir. Bu durum, ağız kokusunun yanı sıra diş ve diş eti hastalıklarına da neden olabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KÖTÜ AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, oruç tutan bireylerde kötü ağız kokusunun ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini belirtiyor:

"Oruç sırasında tükürük üretimi azalır, ağız kuruluğu artar ve bu durum ağız içindeki anaerob bakterilerin çoğalmasını tetikler. Ancak kötü ağız kokusunun sebebi her zaman bu basit bakteriyel etkenler olmayabilir. Özellikle nefeste aseton, meyvemsi, amonyak, idrarsı, çürük yumurta kokusu, ekşilik, küflü bir koku fark eden bireyler, diyabet, böbrek yetmezliği, mide veya karaciğer hastalığı gibi ciddi durumlar açısından değerlendirilmelidir."

Harvard Medical School'dan Dr. Paul Sax ise, kötü ağız kokusunun diyabet ve böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini vurguluyor:

"Nefeste aseton kokusu, diyabetik ketoasidozun bir belirtisi olabilir. Ayrıca, böbrek yetmezliği olan bireylerde nefeste amonyak veya idrar kokusu fark edilebilir. Bu tür belirtiler, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir ve mutlaka bir doktora danışılmalıdır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: KÖTÜ AĞIZ KOKUSUNUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal of Clinical Periodontology 'de yayımlanan bir çalışmada, ağız kuruluğunun ve tükürük üretiminin azalmasının, ağız içindeki bakteriyel dengenin bozulmasına ve kötü ağız kokusuna yol açtığı belirtildi.

Araştırma, ağız kuruluğunun diş çürüğü ve diş eti hastalıkları riskini artırdığını ortaya koydu. Ayrıca, kötü ağız kokusunun, diyabet, böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalıkları gibi sistemik hastalıkların belirtisi olabileceği vurgulandı.

ORUÇTA KÖTÜ AĞIZ KOKUSUNUN OLASI NEDENLERİ

1. Tükürük Üretiminin Azalması: Oruç sırasında yeterli sıvı alınmadığında tükürük üretimi azalır ve ağız kuruluğu oluşur. Tükürük, ağız içini temizleyen ve bakterileri nötralize eden doğal bir savunma mekanizmasıdır.

2. Anaerob Bakterilerin Çoğalması: Ağız kuruluğu, anaerob bakterilerin çoğalmasına yol açar ve bu da kötü ağız kokusuna neden olabilir.

3. Diyabet: Diyabetik bireylerde kontrolsüz kan şekeri nedeniyle aşırı keton üretimi gerçekleşebilir ve nefeste aseton kokusu fark edilebilir.

4. Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan bireylerde, üre ve diğer toksinler kanda birikerek nefeste amonyak veya idrar kokusu oluşturabilir.

5. Karaciğer Hastalıkları: Karaciğer yetmezliği geliştiğinde, metil merkaptan gibi sülfürlü bileşikler kanda birikerek nefeste küflü veya balıksı bir kokuya sebep olabilir.

KÖTÜ AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, oruç sırasında kötü ağız kokusunu önlemek için şu önerilerde bulunuyor:

- Yeterli Sıvı Tüketimi: İftar ve sahur arasında bol miktarda su içmek, tükürük üretimini destekler ve ağız kuruluğunu önler.

- Düzenli Ağız Bakımı: Dişlerin düzenli olarak fırçalanması ve diş ipi kullanımı, ağız içindeki bakterilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

- Ağız Gargarası Kullanımı: Antibakteriyel ağız gargaraları, ağız içindeki bakterileri azaltarak kötü ağız kokusunu önleyebilir.

- Dengeli Beslenme: Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinler tüketmek, ağız sağlığını destekler ve kötü ağız kokusunu azaltır.

GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIK İÇİN ÖNLEMLER

Uzmanlar, Ramazan ayında ağız sağlığını korumanın ve kötü ağız kokusunu önlemenin, genel sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Oruç sırasında ağız sağlığını korumak, sadece ağız kokusunu önlemekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlık durumunu iyileştirir. Bu dönemde düzenli ağız bakımı ve yeterli sıvı tüketimi, ağız sağlığını destekler" dedi.