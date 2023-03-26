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Orucu bozan durumlar neler? Diyanete göre hangi durumlar orucu bozar?

Ramazan ayına girdiğimiz bu mübarek günlerde oruç tutan kişiler orucu hangi durumların bozduğunu merak ediyor. Diyanet Ramazan ayında orucu bozan durumlara ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki, orucu bozan durumlar neler? Diyanete göre hangi durumlar orucu bozar?

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:01
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Orucu bozan durumlar neler? Diyanete göre hangi durumlar orucu bozar?

Orucu bozan durumlar neler? Diyanete göre hangi durumlar orucu bozar?
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Her Ramazan ayında pek çok kişi orucu bozan durumlar konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Diyanet tüm bu kafa karışıklığını gidermesi açısından orucu bozan durumlara açıklık getirdi. Peki, orucu bozan durumlar neler? Diyanete göre hangi durumlar orucu bozar?

Ramazan ayında oruç nefsi terbiye edebilmek ve onu eğitebilmek için çok önemlidir. Orucun amacı; nefsi mahrum ederek, onu eğitmeye çalışmaktır.

Oruç tutmayı sadece açlık veya susuzluk görmek doğru değildir. Çünkü oruç tutmanın temelinde aç kalmaktan daha fazlası vardır.

Her sene olduğu gibi bu senede Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Diyanet, birçok vatandaşın merak ettiği soruyu yanıtlıyor. Peki, hangi durumlar orucu bozar?

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?

Diyanete göre orucu bozan durumlar şöyle;

- Yemek yemek veya herhangi bir şey içmek. Bu kapsama giren her türlü durum

-Cinsellik

- Sigara veya nargile gibi tütün kökenli ve keyif verme amacı taşıyan tüm dumanlı maddeler

- Tiryakilik gereği alınan tüm maddeler

-Ağızdan alınan ilaçlar

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