Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland alkol bağımlısı olduğunu açıkladı

Editör: Özlem KIRAL

Örümcek Adam serisi ile dikkat çeken genç oyuncu Tom Holland, yılbaşında alkolü bırakmak kararı aldığını ancak süreç boyunca içkiyi aklından çıkaramadığını belirterek “Tek düşünebildiğim bir içki içmekti. Beni gerçekten korkuttu” dedi.

Kendisine “Neden bu içkinin kölesiyim” diye sorduğunu kaydeden Holland, “Alkolü bırakmanın hayatımda yapmış olduğum en iyi şey. Artık daha iyi uyuyorum, sorunlarımı daha hızlı çözüyorum. Sette ters giden ve normalde benim sert bir şekilde davranacağım şeylere artık daha mantıklı yaklaşıyorum. Çok daha iyi bir zihinsel netliğe sahibim. Kendimi daha sağlıklı ve daha zinde hissediyorum” dedi.

Bir podcast porgramında konuşan Tom Holland, geçtiğimiz yıl çok fazla içkiyle geçen bir Noel’den sonra alkolden uzaklaşmaya karar verdiğini belirterek, “Kesinlikle alkol bağımlısıydım. Şu anda ise hayatımda olduğum en mutlu kişiyim” ifadesini kullandı.

Süreç içerisinde annesinin de alkolden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu söyleyen Holland’a kız arkadaşı oyuncu Zendaya da destek oldu.