Örümcek adam ile Batman Bebek'te! Birisi sörf yaptı diğeri skuter kullandı! Görenler telefona sarıldı

Beşiktaş Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişiyi cep telefonuyla kayda almaya başladı. Bu sırada, rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

O sırada Spider Man kostümüyle skuter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi.

Cep telefonu kaydı alan kişinin iki çizgi film kahramanını aynı karede yakaladığı anlardaki şaşkınlığı kayda yansıdı.

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Görüntülerde, Spider Man kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görülüyor.

Skuterle Batman'in hızına yetişen Spider Man, bir süre sonra denize atlıyor. Sörf yapan Batman de denize atlayarak yüzmeye başlıyor.