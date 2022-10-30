30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ardahan ve Kars buz tuttu! Örümcek ağları kırağı tuttu

Ardahan ve Kars buz tuttu! Örümcek ağları kırağı tuttu

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte gece yaşanan soğuk nedeniyle kırağı oluştu, araçların camı buzla kaplandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 12:20
Takip Et

Örümcek ağları kırağı tuttu. Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu araçların camı buzla kaplandı

Ardahan ve Kars buz tuttu! Örümcek ağları kırağı tuttu
+
Aa
-

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ile örttü.

Tarihi Ardahan Köprüsü'nün demir korkuluklarındaki kırağı ile kaplanan örümcek ağları da ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Burak Taştan son günlerde soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Artık kışımız geldi. Sonuçta araç camları buz tutmaya başladı. Bu da kışın göstergesi." dedi.

Kars'ta ise hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde hayvanların su içtiği yerler buz tuttu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
1
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
2
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
3
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
4
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
6
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
7
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı
﻿İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı
﻿İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Ersun Yanal'dan Altay Bayındır sözleri. ''Avrupa'ya göndereceğiz''
﻿Ersun Yanal'dan Altay Bayındır sözleri. ''Avrupa'ya göndereceğiz''
﻿Ersun Yanal'dan Altay Bayındır sözleri. ''Avrupa'ya göndereceğiz''
﻿Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.