Örümcek Adam geri dönüyor. Yeniden sinemalarda yer alacak

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon'un rol aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" filmi, macera ve bilim kurgu meraklılarını yeniden sinema salonlarına çekmeyi istediği ortaya çıktı.

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor.

ÖRÜMCEK ADAM’IN KONUSU NEDİR

Filmde Örümcek-Adam'ın gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasından sonra gelişen olaylar konu edinilmektedir. kimliğinin ortaya çıkmasından sonra büyük suçlamalarla karşı karşıya kalan Peter, medyanın baskısı altında kalınca yakınındakiler de tehlikeye girmektedir. Bu yüzden Peter, Doktor Strange'den yardım istemektedir.