Osayi Beşiktaş yolcusu mu? Son durum

Kaynak: Haber Merkezi
Osayi Beşiktaş yolcusu mu? Son durum

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bright Osayi Samuel'in Beşiktaş'tan ve Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe ile sona eren sözleşmesini yenilemeyen Bright Osayi Samuel'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Süper Lig'in bir diğer devi Beşiktaş ile görüşen Nijeryalı sağ bekin yıllık 2,5 milyon euro maaş istediği, siyah beyazlıların da bu talebi makul bularak oyuncuya imza attırmaya yakın olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın teklifine henüz dönüş yapmayan Osayi Samuel'e İngiltere ve Almanya'dan da tekliflerin bulunduğu ancak en yüksek teklifi yapan kulübün Beşiktaş olduğu öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 39 maçta forma giydi, 2 asist üretti.

Son Haberler
Malezya sanayi üretimi ivme kaybetti
Malezya sanayi üretimi ivme kaybetti
Erdoğan neşteri vuruyor! AKP’li kurmaylar sesini yükseltti...
Erdoğan neşteri vuruyor! AKP’li kurmaylar sesini yükseltti...
Lukas Podolski'den Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran transfer paylaşımı!
Podolski'den Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran transfer paylaşımı!
Bolu’da facia önlendi! Komşu yangını söndürdü
Bolu’da facia önlendi! Komşu yangını söndürdü
Dünya Bankası'ndan kötü haber: Büyüme beklentileri dibe çekildi
Dünya Bankası'ndan kötü haber: Büyüme beklentileri dibe çekildi