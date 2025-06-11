Osayi Beşiktaş yolcusu mu? Son durum

Fenerbahçe ile sona eren sözleşmesini yenilemeyen Bright Osayi Samuel'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Süper Lig'in bir diğer devi Beşiktaş ile görüşen Nijeryalı sağ bekin yıllık 2,5 milyon euro maaş istediği, siyah beyazlıların da bu talebi makul bularak oyuncuya imza attırmaya yakın olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın teklifine henüz dönüş yapmayan Osayi Samuel'e İngiltere ve Almanya'dan da tekliflerin bulunduğu ancak en yüksek teklifi yapan kulübün Beşiktaş olduğu öğrenildi.

Osayi'nin Beşiktaş ile anlaştığı haberleri an itibarıyla gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Oyuncu İngiltere ve Almanya'dan takımlarla da temas halinde. Daha önce de belirttiğim gibi en yüksek teklifi Beşiktaş yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 11, 2025

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 39 maçta forma giydi, 2 asist üretti.