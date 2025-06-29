Osayi Samuel Birmingham City ile anlaşmak üzere

Beşiktaş ile anlaşması babasının istekleri üzerine askıya alınan Osayi Samuel İngiltere Leauge One'da (3. Lig) şampiyon olarak Championship'e yükselen Birmingham City ile anlaşmak üzere.

Nijeryalı oyuncu İngiliz ekibinden yıllık 800.000£ (930.000€) kazanacak.

SERDAL ADALI TRANSFERİ DURDURDU

Fenerbahçe ile ayrılığın ardından Beşiktaş ile görüşen Osayi Samuel transferi hakkında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanmıştı.