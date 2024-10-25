Osayi Samuel, “Fenerbahçe’de kalacak mısın?” sorusunu böyle yanıtladı

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Osayi Samuel, “Fenerbahçe’de kalacak mısın?” sorusunu böyle yanıtladı

Fenerbahçe’nin Nijeryalı savunmacısı Osayi Samuel’in önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertliler ile sözleşme görüşmeleri devam eden Nijeryalı savunmacı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin Nijeryalı savunmacısı Osayi Samuel, sarı lacivertli yönetim ile sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yeni bir açıklama geldi.

Manchester United maçı sonrası açıklama yapan Osayi Samuel, “Gelecek sezon burada mısın?” sorusuna yanıt verdi. Nijeryalı savunmacı soruyu "Bilmiyorum. Bana bağlı değil” şeklinde yanıtladı.

Osayi Samuel, Manchester United ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.

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