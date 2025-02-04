Osayi Samuel Fenerbahçe’nin teklifini reddetti

Kaynak: Haber Merkezi
Osayi Samuel Fenerbahçe’nin teklifini reddetti

Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonu sona erecek Osayi Samuel’in takımdan ayrılma ihtimali gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerden gelen teklifi reddetti.

Fulham, İngiltere için transferin son gününde Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

İngiliz spor muhabiri Pete O'Rourke'nin haberine göre; Fulham, son gün Fenerbahçe'ye transfer teklifini önerdi ancak bu teklif geri çevrildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Osayi-Samuel'e Fulham, sezon sonu için teklifini sundu ve görüşmelere başladı.

Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.

İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son Haberler
Galatasaray’ın teklifine flaş yanıt geldi: İşte istedikleri bonservis
Galatasaray’ın teklifine flaş yanıt geldi: İşte istedikleri bonservis
Beşiktaş’tan flaş hamle: Sörloth ile el sıkıştılar
Beşiktaş’tan flaş hamle: Sörloth ile el sıkıştılar
Teknoloji bağımlılığını yenmenin yolu! Uzmanlar anlatıyor
Teknoloji bağımlılığını yenmenin yolu! Uzmanlar anlatıyor
Ayvalık sularında 2 yeni tür görüntülendi
Ayvalık sularında 2 yeni tür görüntülendi
Yeni yengeye beğeni yağdı! Düşman çatlatan pozlar sosyal medyayı salladı
Yeni yengeye beğeni yağdı! Düşman çatlatan pozlar sosyal medyayı salladı