Osayi Samuel Fenerbahçe’nin teklifini reddetti

Fulham, İngiltere için transferin son gününde Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.



İngiliz spor muhabiri Pete O'Rourke'nin haberine göre; Fulham, son gün Fenerbahçe'ye transfer teklifini önerdi ancak bu teklif geri çevrildi.



Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Osayi-Samuel'e Fulham, sezon sonu için teklifini sundu ve görüşmelere başladı.



Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.



İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.