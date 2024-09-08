Osayi Samuel Galatasaraylıları sevindirdi. Fenerbahçeliler çıldırdı

Yaz transfer döneminin son günlerinde flaş bir kararla Galatasaray’a gelen yıldız golcü Victor Osimhen imzaların atılmasının ardından İstanbul’u terk etti.

Ülkesi Nijarya’nın yolunu tutan Victor Osimhen ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’ndeki Benin mücadelesi için milli takım kampına katıldı.

OSIMHEN'DEN MUHTEŞEM GOL

Dün oynanan mücadelede Nijerya rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 83. Dakikalarda Ademola Lookman 78. Dakikada ise Victor Osimhen’den geldi

Osimhen’in yarı vole vuruşuyla attığı muhteşem gol ülkemizde de büyük yankı bulurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel’in mücadelenin ardından Osimhen’in yaptığı paylaşıma kalp emojisi bıraktığı görüldü.

Bright Osayi-Samuel’in yaptığı bu yorum Osimhen’in paylaşımı kadar ilgi görürken Fenerbahçelilerden tepki geldi.

SAKATLANDI

Nijerya Milli Takımı’na çağrılmayan Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı hazırlıkları sırasında sakatlandı.

Antrenmanda arka adelesinden sakatlık yaşayan yıldız futbolcu idmanı yarıda bıraktı. Yıldız sağ bekin son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.