Osayi Samuel için Premier Lig ekibi devreye giriyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Osayi Samuel’e Premier Lig’den talip çıktı. Crystal Palace’ın 27 yaşındaki oyuncuya sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun teklife yanıtı belirsizliğini koruyor.

Son çıkan haberlerde Osayi Samuel’in Galatasaray ile anlaştığı iddia edilse de bu iddia kısa sürede yalanlandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Osayi Samuel ile yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını ifade etse de taraflar henüz resmi olarak imza atmadı.

Bu sezon 18 maça çıkan Osayi Samuel 1 asist yaptı.