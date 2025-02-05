Osayi Samuel kadrodan çıkarılacak mı? Yeni transferler sonrası merak konusu oldu

Fenerbahçe ara transferde oldukça hareketli günler geçirdi. Sarı lacivertliler Diego Carlos, Skrinriar, Talisca ve Mimovic’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ancak ortaya çıkan bir sorun takım içinde krize neden olabilir.

Sarı lacivertlilerde yapılan transferler sonrası kadrodaki yabancı sayısı 17’ye yükseldi. Mevcut kurallar gereği kadroda en fazla 14 yabancı bulunması gerekirken yönetimin planı ortaya çıktı. Buna göre sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde’nin lisansları askıya alınacak.

Ancak asıl sorun burada başlıyor. Napoli’ye transferi son anda iptal olan Saint Maximin’in takımda kalması ile birlikte kadroda fazladan 1 yabancı daha bulunuyor.

Kadrodaki yabancı sayısını 14’e indirmek için gözden çıkarılan ismin Osayi Samuel olduğu öğrenildi. Fenerbahçe’nin sezon başında gelen teklifleri reddettiği tecrübeli savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Osayi Samuel’in sezon sonu takımdan bedelsiz ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.