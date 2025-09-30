Osayi-Samuel talihsiz golle yıkıldı!

Fenerbahçe’den ayrılıp yaz transfer döneminde Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bright Osayi-Samuel, İngiltere’ye dönüşünün ardından zor günler geçiriyor.

Championship’e iyi başlayan Birmingham, son haftalarda üst üste kötü sonuçlarla sarsıldı.

Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Birmingham, sonraki 4 maçında 3 kez mağlup oldu. Son olarak deplasmanda Coventry karşısında ağır bir yenilgi alan Maviler, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

KENDİ KALESİNE ATTI

Mücadelenin en talihsiz anı Osayi-Samuel’in yaşadığı pozisyon oldu. Coventry atağında kale önüne gönderilen top, Nijeryalı futbolcunun ayaklarına çarparak ağlarla buluştu. Gol çizgisi teknolojisinin devreye girdiği pozisyonda hakem, topun çizgiyi geçtiğini işaret etti. Osayi-Samuel’in gol sonrası büyük bir üzüntü yaşadığı görüntülere yansıdı.