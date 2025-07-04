Osayi Samuel'den Beşiktaş itirafı

Osayi Samuel sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevap ile transferi ile ilgili durumu açıklığa kavuşturdu.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Samuel Fenerbahçeli olduğu için Beşiktaş'a gitmediğini, iddia edildiği gibi babasının fazla para istemesiyle olayın ilgisi olmadığı söyledi.

Osayi Samuel bir takipçisine verdiği cevap ile transfer durumunu anlattı "En Büyük Fener. Beşiktaş’a gitmeyi reddettim, saygısızlık etmek istemem. Fenerbahçeliyim deyip sonra Beşiktaş’a gidemem. Ama olayı çarpıtıp ‘babam çok fazla şey istedi’ dediler. Bunca insanın içinden neden babam?"

Yaşanan olayların ardından Osayi Samuel Championship ekiplerinden Birmingham City ile 2028 yazına kadar sözleşme imzaladı.