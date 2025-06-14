Osayi'de son durum... Fenerbahçe istemedi, Türkiye'den ayrılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Osayi'de son durum... Fenerbahçe istemedi, Türkiye'den ayrılıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi Samuel’in geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Nijerya basınında 27 yaşındaki oyuncunun tercihi açıklandı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertlilerden ayrılan Osayi Samuel’in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Nijerya basınında çıkan habere göre; Osayi’nin Türkiye’den 2 teklif aldığı ve bu iki teklifi de reddettiği ifade edildi. Haberde Osayi Samuel’in yıllık 2.5 milyon euro istediği ve Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı uygun görmediği iddiasının doğru olmadığı, oyuncunun bu meblağda bir talebi olmadığı bilgisine yer verildi.

Haberin ayrıntılarında Osayi’nin, Fenerbahçe’de kariyerine devam etmek istediği ancak sarı lacivertli yönetimden buna ilişkin bir talebin gelmediği aktarıldı. Nijeryalı futbolcu yaşanan bu sürecin ardından Türkiye’den ayrılmaya karar verdi.

Osayi’nin kendisine gelen İngiltere, Almanya ve Fransa’daki teklifleri değerlendirmeye aldığı yazıldı.

Nijeryalı oyuncuya Beşiktaş’ın da talip olduğu iddia ediliyor.

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