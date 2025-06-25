Osayi'nin başı bir kadınla dertte: Şişli'de tanıştı, saatini çalmakla suçladı

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel, yaklaşık bir ay önce Şişli’deki bir eğlence mekânında arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Gecenin sonunda yanında 27 yaşındaki bir kadınla birlikte Üsküdar’daki rezidansına döndü. Sabaha karşı kadın evden ayrıldı. Samuel ise kısa süre sonra yurt dışına çıktı.

2 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ SAATİ YOK

Yurtdışından döndükten sonra evine giden Osayi-Samuel, 2 milyon TL değerindeki özel kol saatinin yerinde olmadığını fark etti. Evine son giren kişinin gece birlikte vakit geçirdiği kadın olduğunu belirledi. Samuel, genç kadına ulaşıp saati sordu. Ancak kadın, “Saatten haberim yok” diyerek suçlamayı reddetti. Durumu savcılığa taşıyan Osayi-Samuel, ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Geceyi birlikte geçirdik, sabaha kadar evde kaldık. Evden çıkmadan önce saatim yerindeydi. Şu anda ortada yok.”

KADIN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında çağrılan 27 yaşındaki kadın, saati çalmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılık olayı çok yönlü araştırırken, olayın yaşandığı rezidanstaki güvenlik kameraları ve dijital delillerin incelendiği öğrenildi. Saatin akıbeti hâlâ belirsiz.