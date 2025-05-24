Osayi’nin yerine istenen isim belli oldu: Mourinho’nun eski öğrencisi

Fenerbahçe’de başkanlığa tekrar aday olan Ali Koç, tartışmasız bir kadro kurmak ve seçimlere güçlü girmek için çalışmalarına başladı. Transferde tamamen elit ve performans verebilecek isimlere odaklanan sarı-lacivertli takımın transfer ekibi yıldızlarla dolu bir oyuncu listesi hazırlıyor.

Ayrılması beklenen Osayi Samuel’in yerine transfer yapılacak mevkilerden biri olan sağ bek pozisyonu için Fenerbahçe Jose Mourinho’nun Manchester United’dan eski öğrencisi Diogo Dalot’u transfer listesine aldı. Portekizli çalıştırıcının kendi döneminde İngiliz ekibine transfer ettiği Dalot, hem 5’li savunmanın sağında ve solunda hem de dörtlü savunmanın sağında forma giyebiliyor.

Büyük bir yapılanmaya gitmesi beklenen Manchester United’dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun Avrupa’dan da birçok talibi bulunuyor. Mourinho’nun kalması durumunda Dalot’un transfere sıcak bakabileceği kaydediliyor.

Dalot, bu sezon Premier Lig’de 32 maçta forma giyip 3 asiste imza attı.