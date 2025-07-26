OSB'deki fabrika yangını korkuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA
OSB'deki fabrika yangını korkuttu

Sincan'da 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

ankarada-osbdeki-fabrika-yangini-kork-834287-247222.jpg

Yangın, akşam saatlerinde OSB’deki yedek parça, taşıyıcı bant, rulo ve döküm üretimi yapılan fabrikada çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 askerimiz şehit oldu!
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 askerimiz şehit oldu!
Rıdvan Dilmen'in yeni görevi belli oldu
Rıdvan Dilmen'in yeni görevi belli oldu
Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı
Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı
Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!
Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!
Akılalmaz olay! Ehliyeti gidince kâhinliğe soyundu
Akılalmaz olay! Ehliyeti gidince kâhinliğe soyundu