OSB'deki fabrika yangını korkuttu

Ankara’nın Sincan ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde OSB’deki yedek parça, taşıyıcı bant, rulo ve döküm üretimi yapılan fabrikada çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.