Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar

Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar
Kaynak: Haber Merkezi
Gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılan ve Oscar'a aday gösterilen Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Kazadan kurtulanlar ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşamışlardı.
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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 1

1972’de yaşanan uçak kazasının trajik öyküsünü anlatan Kar Kardeşliği isimli film bir süre önce Netflix’te yayınlandı. Film Oscar’a aday gösterilirken filmde anlatılan hikayeye ait gerçek fotoğraflar da ortaya çıktı.

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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 2

1972'da And Dağları'ndaki uçak faciası ve 16 kişinin 72 gün sonraki mucizevi kurtuluşunun hikayesini anlatan Kar Kardeşliği filminin yönetmenliğini J.A Bayona üstlendi. 2007’deki The Orphanage'dan bu yana çektiği ilk İspanyol filmi olan film, 2023 Venedik Film Festivali'nin de kapanış filmi oldu.

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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 3

Film, İspanya'nın da resmi Oscar adayı olarak gösterildi. 18 yaş üstüne hitap eden hikaye konu itibarıyla oldukça ağır ve sarsıcı.

Kar Kardeşliği, kazayı ve ardından kurbanların açlıktan ölmemek için yamyamlık da dahil olmak üzere yapmak zorunda kaldıkları olayları ele alıyor. Filmde, olaylar öncelikle kazazedelerden ragbi oyuncusu Numa Turcatti'nin bakış açısıyla anlatılıyor. BBC ise kazanın gerçek fotoğraflarını yayınladı.

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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 4

OLAYIN GERÇEK FOTOĞRAFLARI

Kar Kardeşliği, Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın And Dağları'nda düşmesine ve hayatta kalanların And Dağları'nda geçirdikleri günlere ilişkin anlatımlarına dayanıyor.

Uruguay'ın Montevideo kentinden 13 Ekim 1972'de bir ragbi takımı maç için Şili'nin Santiago şehrine giden uçağa bindi.

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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 5

Fakat uçak varış noktasına çok az kala, karlı And Dağları'ndan geçerken, sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye düştüğü çorak dağların derinliklerine düştü.

Çarpma sonucu 12 kişi öldü ve çok sayıda kişi de ağır yaralandı. And Dağları'nda yalnızca 29 kişi ikinci günü görecek kadar yaşadı.

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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 6

Çok sayıda arama-kurtarma ekibinin ve uçağının bölgeyi taramasına rağmen, arama çalışmaları 8. günde iptal edildi ve yolcuların öldüğü kabul edildi.

Ancak yolcuların birçoğu hala hayattaydı. Kurtulanlar açlıktan ölmek üzereydiler ve dağların derinliklerinde ısınmaya çalışıyorlardı.

Kazadan sağlam kurtulanlar, kurtarılmadan önce uçağın gövdesinden geriye kalanlarda yaklaşık iki buçuk ay yaşadılar. Kar Kardeşliği filmi de And Dağları'nda geçen 72 gün boyunca yaşananların öyküsünü anlatıyor.

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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 7

YİYECEK KRİZİ

Uçaktan sağ kurtulanlar için en büyük sorun yiyecekti. Uçakta bulabildikleri kuruyemiş, çikolata, kraker gibi yiyecekler azar azar tüketseler de birkaç gün içinde bitti.

Yüksek irtifada vücudun kalori ihtiyacı astronomik derecede daha yüksekti. Yenilebilir saman bulmayı umarak bagaj parçalarından kopan deri şeritlerini yemeyi denediler.

Grup, günler sonra uzun tartışmaların ardından cesetleri yemeye başlamayı seçtiler. İlk başta gruptan bazıları buna karşı çıkmıştı; arama çalışmalarından umutlar kesilince hepsi aynı noktaya geldi.

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Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar 8

Bazı kazazedeler ölmeleri durumunda bedenlerini diğerlerine bağışladı. Kazazedeler kurtarıldıktan sonra ise nasıl hayatta kaldıkları medya tarafından işlendi.

Yaşanan durumu anlattıklarında ise bu durum ülkede tartışmalara yol açtı; tepki çekti. Britannica'ya göre ise Roma Katolik Kilise'sinin kazazedeleri aklayınca tepkiler dindi.

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