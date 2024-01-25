Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar

Film, İspanya'nın da resmi Oscar adayı olarak gösterildi. 18 yaş üstüne hitap eden hikaye konu itibarıyla oldukça ağır ve sarsıcı.

Kar Kardeşliği, kazayı ve ardından kurbanların açlıktan ölmemek için yamyamlık da dahil olmak üzere yapmak zorunda kaldıkları olayları ele alıyor. Filmde, olaylar öncelikle kazazedelerden ragbi oyuncusu Numa Turcatti'nin bakış açısıyla anlatılıyor. BBC ise kazanın gerçek fotoğraflarını yayınladı.