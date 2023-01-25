Oscar adayları belli oldu mu? 2023 Oscar ödüllerinde kimler hangi kategoride aday oldu?

Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek olan Oscar Ödülleri Töreni 95’inci kez gerçekleşecek. Merakla beklenen 2023 Oscar Ödülleri adayları belli oldu. Peki, 2023 Oscar ödüllerinde kimler hangi kategoride aday oldu? Oscar adayları belli oldu mu?
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak. 23 kategoride Oscar adayları Riz Ahmed ve Alison Williams tarafından açıklandı.
Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı.
Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” ve “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.
2023 OSCAR ADAYLARI KİMLER?
EN İYİ FİLM
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking
EN İYİ YÖNETMEN
Martin McDonagh -The Banshees of Inisherin
Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once
Steven Spielberg - The Fabelmans
Todd Field - Tár
Ruben Östlund - Triangle of Sadness
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cate Blanchett- Tár
Ana de Armas - Blonde
Andrea Riseborough - To Leslie
Michelle Williams - The Fabelmans
Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Austin Butler - Elvis
Colin Farrell - The Banshees of Inisherin
Brendan Fraser - The Whale
Paul Mescal - Aftersun
Bill Nighy – Living
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever
Hong Chau - The Whale
Kerry Condon - The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once
Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Brendan Gleeson - Banshees of Inisherin
Brian Tyree Henry - Causeway
Judd Hirsch - The Fabelmans
Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin
Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once
EN İYİ ANİMASYON
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Marcel the Shell with Shoes On
Puss in Boots: THe Last Wish
The Sea Best
Turning Red
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
All Quiet on the Western Front
Bardo, False Chronicles of a Handful of Truths
Elvis
Empire of Light
Tár
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Triangle of Sadness
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