Oscar adayları belli oldu mu? 2023 Oscar ödüllerinde kimler hangi kategoride aday oldu?

Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek olan Oscar Ödülleri Töreni 95’inci kez gerçekleşecek. Merakla beklenen 2023 Oscar Ödülleri adayları belli oldu. Peki, 2023 Oscar ödüllerinde kimler hangi kategoride aday oldu? Oscar adayları belli oldu mu?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak. 23 kategoride Oscar adayları Riz Ahmed ve Alison Williams tarafından açıklandı.

Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı.

Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” ve “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.

2023 OSCAR ADAYLARI KİMLER?

EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

EN İYİ YÖNETMEN

Martin McDonagh -The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg - The Fabelmans

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett- Tár

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy – Living

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brendan Gleeson - Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry - Causeway

Judd Hirsch - The Fabelmans

Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ANİMASYON

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: THe Last Wish

The Sea Best

Turning Red

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicles of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness