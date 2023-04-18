Eski Trabzonlu Oscar Cardozo'dan şahane frikik golü: Topa gerilmedi bile

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması da giymiş Oscar Cardozo, ligde oynanan mücadelede gerilmeden muhteşem bir frikik golü kaydetti.

Eski Trabzonlu Oscar Cardozo'dan şahane frikik golü: Topa gerilmedi bile

2014-2016 yılları arasında Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Cardozo, 40 yaşında olmasına rağmen klasını konuşturmaya devam ediyor.

Cardozo, Paraguay'da Libertad takımında forma giyiyor.

Tecrübeli golcü, Libertia'nın ligde Resistencia'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Bunlardan birini ise frikikten kaydetti ve şahane bir gole imza attı.

GERİLMEDEN ENFES GOL
Frikik için topun başına geçen Cardozo, topa gerilmeden şutunu çıkardı ve Resistencia kalecisini avlamayı başardı.

EMEKLİLİK SORULARINI KABUL ETMEDİ
Maç sonunda emeklilik sorularını kabul etmeyen Cardozo, yapabildiği sürece topu filelere göndermeye devam edeceğini de belirtti.

Paraguaylı oyuncu bu sezon çıktığı 12 maçta 9 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı.

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