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  • Oscar �d�ll� Angelina Jolie biyografik bir filmle geliyor. Jolie d�nyaca �nl� isme hayat verecek

Oscar �d�ll� Angelina Jolie biyografik bir filmle geliyor. Jolie d�nyaca �nl� isme hayat verecek

Sadece filmleriyle de�il Brad Pitt'le olan evlili�iyle de bir d�nem g�ndemden d��meyen Angelina Jolie, bu defa yeni film projesi ve oynayaca�� rolle g�ndemde.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:32
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Oscar �d�ll� Angelina Jolie biyografik bir filmle geliyor. Jolie d�nyaca �nl� isme hayat verecek
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Jolie, Oscar aday� y�netmen Pablo Larrain'in opera sanat��s� Maria Callas hakk�ndaki biyografik filminde oynayacak. G�zel oyuncu yapt��� a��klamada, "Maria'n�n hayat� ve miras�na kar�� sorumlulu�u �ok ciddiye al�yorum" dedi. 'Zorlu�u kar��lamak i�in elimden gelen her �eyi verece�im.' �eklinde konu�tu.

Opera sanat��s� Callas, sahnedeki inan�lmaz �e�itlili�i ve Jackie Kennedy ile evlenen Yunan denizcilik patronu Aristotle Onassis ile bir romantizm i�eren �alkant�l� a�k hayat�yla tan�n�yordu.

Tomb Raider y�ld�z� ayr�ca filmin y�netmeni Pablo Larra�n'den 'uzun zamand�r hayranl�k duydu�unu' s�yledi. Alt� �ocuk annesi, 'Onunla ve senaryosunu Steven Knight'�n yazd��� Maria'n�n hikayesini daha fazla anlatma �ans�na sahip olmak bir r�yad�r' diye ekledi.  2014 y�l�nda Meryl Streep'in Mike Nichols ile Master Class'ta Callas'� canland�raca�� bildirildi ancak proje ger�ekle�medi. 

ANGELINA JOLIE DAHA �NCE DE �NL� �NSANLARI CANLANDIRDI

Jolie, 1998'de Gia'da trajik s�per model Gia Carangi'yi ve 2007'de de A Mighty Heart filminde Mariane Pearl karakterini canland�rd�.

MARIA CALLAS HAKKINDA

Callas, 1923'ten 1977'ye kadar ya�ad�. Yunan k�kenli Amerikal�'da do�du ve ard�ndan Yunanistan'da ve �talya'da e�itim g�rd�. Sadece 20. y�zy�l�n en iyi opera �ark�c�lar�ndan biri olmas�na yard�mc� olan inan�lmaz sesiyle de�il, ayn� zamanda bir�ok romantizmine ���k tutan �arp�c� g�zelli�iyle de tan�n�yordu. Callas, �talyan opera sanat��s� Renata Tebaldi ile olan �iddetli rekabetiyle de tan�n�yordu.

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