Oscar ödüllü Charlize Theron’un evi soyuldu: Hırsızlar otomobilini çaldı!

Charlize Theron’un Los Angeles’taki evinden aracı çalındı.

Polis kaynaklarına göre, birkaç gün önce kimliği bilinmeyen bir kişi, ünlü oyuncunun evine açık kapıdan sızarak bahçede park halindeki otomobili anahtarıyla aldı.

Los Angeles polisi, hırsızlık olayına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Theron’un aracı bulundu.50 yaşındaki Güney Afrikalı yıldız, 2012 ve 2015 doğumlu iki çocuğu evlat edinmişti.

Theron, son dönemde artan suç oranlarından etkilenen Hollywood yıldızlarından sadece biri oldu.

Daha önce Tracee Ellis Ross ve Brad Pitt’in evleri de soyulmuştu.

CHARLİZE THERON KİMDİR?

Charlize Theron, Güney Afrikalı ve Amerikalı ünlü bir oyuncu, yapımcı ve modeldir. 7 Ağustos 1975’te Güney Afrika’nın Benoni kasabasında doğdu.

2003’te Monster filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanarak uluslararası üne kavuştu.

Mad Max: Fury Road, The Italian Job, Atomic Blonde ve Bombshell gibi filmlerdeki rolleriyle tanınır.

Theron, güçlü oyunculuğu ve çok yönlülüğüyle Hollywood’un önde gelen isimlerinden biridir.

Ayrıca iki çocuk annesidir ve hayırsever çalışmalarıyla da bilinir.