Formula 1 hafta sonunun açılış seansında en hızlı tur Oscar Piastri’den geldi. McLaren pilotu, seans boyunca istikrarlı bir tempo ortaya koyduktan sonra son bölümde attığı hızlı turla 1:20.924’e ulaşarak liderliği aldı.

Takım arkadaşı Lando Norris yalnızca 0.058 saniye geride kalarak McLaren adına güçlü bir başlangıç yaptı. Aston Martin’den Fernando Alonso ise sert lastikle kaydettiği etkileyici turla üçüncü sırayı garantiledi.

SEANS SONUÇLARI

1- Oscar Piastri – 1:20.924

2- Lando Norris – +0.058

3- Fernando Alonso – +0.386

4- Carlos Sainz – +0.480

5- Isack Hadjar – +0.579

6- Max Verstappen – +0.580

7- Alex Albon – +0.685

8- Charles Leclerc – +0.744

9- Lance Stroll – +0.745

10- Andrea Kimi Antonelli – +0.774

11- Nico Hülkenberg – +0.859

12- Lewis Hamilton – +0.870

13- Yuki Tsunoda – +0.872

14- George Russell – +0.900

15- Oliver Bearman – +1.002

16- Gabriel Bortoleto – +1.002

17- Esteban Ocon – +1.172

18- Pierre Gasly – +1.500

19- Liam Lawson – +1.638

20- Franco Colapinto – +2.605