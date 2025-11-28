Formula 1 hafta sonunun açılış seansında en hızlı tur Oscar Piastri’den geldi. McLaren pilotu, seans boyunca istikrarlı bir tempo ortaya koyduktan sonra son bölümde attığı hızlı turla 1:20.924’e ulaşarak liderliği aldı.
Takım arkadaşı Lando Norris yalnızca 0.058 saniye geride kalarak McLaren adına güçlü bir başlangıç yaptı. Aston Martin’den Fernando Alonso ise sert lastikle kaydettiği etkileyici turla üçüncü sırayı garantiledi.
SEANS SONUÇLARI
1- Oscar Piastri – 1:20.924
2- Lando Norris – +0.058
3- Fernando Alonso – +0.386
4- Carlos Sainz – +0.480
5- Isack Hadjar – +0.579
6- Max Verstappen – +0.580
7- Alex Albon – +0.685
8- Charles Leclerc – +0.744
9- Lance Stroll – +0.745
10- Andrea Kimi Antonelli – +0.774
11- Nico Hülkenberg – +0.859
12- Lewis Hamilton – +0.870
13- Yuki Tsunoda – +0.872
14- George Russell – +0.900
15- Oliver Bearman – +1.002
16- Gabriel Bortoleto – +1.002
17- Esteban Ocon – +1.172
18- Pierre Gasly – +1.500
19- Liam Lawson – +1.638
20- Franco Colapinto – +2.605