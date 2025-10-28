Nisan’da ikinci çocuğunu doğuran Jennifer Lawrence, meme büyütme ameliyatı olmayı planladığını duyurdu.
Oscar’lı yıldız Jennifer Lawrence ameliyat masasına yatıyor: İşte tarih!
İkinci çocuğunu Nisan 2025’te dünyaya getiren Oscar’lı yıldız Jennifer Lawrence, meme büyütme ameliyatı için tarih verdi.
New Yorker Gazetesi, 35 yaşındaki ABD’li oyuncunun Kasım 2025’te ameliyat olacağını bildirdi.
Gazeteye verdiği röportajda Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunun doğumundan sonra vücudunun eski haline dönmediğini belirtti.
Oscar’lı oyuncu, büyük oğlu Cy ile ilk hamileliğini kastederek; “İlkinden sonra neredeyse her şey eskisi gibi oldu. İkincisinde ise hiçbir şey eskisi gibi olmadı” ifadesini kullandı.
Jennifer Lawrence, doğumdan bir yıl sonra, yani 2026 ilkbaharında kamera karşısında çıplak bir sahne çekmeyi planladığını açıkladı. Ancak Lawrence, ünlü bir oyuncu olmasa da ameliyat olacağını vurguladı.
Daha önce yaptırdığı estetik işlemlere değinen Jennifer Lawrence, botoks yaptırdığını, ancak oyunculuk yaparken alnını kullanmaya devam edebildiğinden emin olması gerektiğini belirtti.
Ünlü oyuncu, kamera karşısında olduğu için dolgu yaptırmadığını, ancak belki bir gün yüz gerdirme ameliyatı olabileceğini ifade etti.
JENNİFER SHRADER LAWRENCE KİMDİR?
Jennifer Shrader Lawrence, 15 Ağustos 1990’da ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville’de, çocuk kampı işleten bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Kentucky’deki Kammerer Middle School’da eğitim aldı.
Liseden iki yıl erken mezun oldu ve 14 yaşında oyuncu olmaya karar vererek ailesiyle bir yetenek avcısına başvurdu. Böylece 2006’da televizyon yapımlarıyla oyunculuk kariyerine başladı.
2008’de Jason Freeland’in yönettiği Garden Party filminde küçük bir rol oynadı.
Aynı yıl Guillermo Arriaga’nın yönettiği The Burning Plain’de Charlize Theron ve Kim Basinger’la rol aldı. Bu performansıyla Venedik Film Festivali’nde Marcello Mastroianni Ödülü’nü kazandı.2009’da The Beaver filminde Mel Gibson ve Jodie Foster ile oynadı.
2010’da başrol oynadığı Debra Granik’in yönettiği Winter’s Bone, Sundance Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü aldı. Bu filmden sonra Steven Spielberg’ün onu durdurup “Sen, o Jennifer Lawrence mısın?” diye sorduğu söylentisi yayıldı.
2011’de X-Men: First Class filminde şekil değiştiren Mystique karakterini canlandırdı.2011’den Ağustos 2014’e kadar Nicholas Hoult ile birlikteydi.Jennifer Lawrence’a asıl büyük ünü, gişede 600 milyon dolardan fazla hasılat yapan Açlık Oyunları’nda Katniss Everdeen karakteriyle geldi.
Ardından David O. Russell’ın yönettiği, 8 dalda Oscar’a aday olan Silver Linings Playbook’ta Tiffany Maxwell’ı oynayarak En İyi Kadın Oyuncu Oscarı, Altın Küre, SAG ve Bağımsız Ruh Ödülü kazandı.
Russell ile çalışmayı sürdürerek American Hustle, Joy ve Passengers gibi filmlerde rol aldı.2012’de Açlık Oyunları ile şöhrete kavuştu ve Silver Linings Playbook (Umut Işığım) performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını aldı.
Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1’de Josh Hutcherson, Julianne Moore, Elizabeth Banks ve Woody Harrelson ile rol aldı.
2015’te David O. Russell’ın yazıp yönettiği biyografik komedi-drama filmi Joy’da Joy Mangano’yu canlandırdı; filmde Robert De Niro ve Bradley Cooper da yer aldı.Jennifer Lawrence, 19 Ekim 2019’da sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile evlendi.
23 Şubat 2022’de bir oğul, 2 Nisan 2025’te ikinci çocuğu dünyaya geldi.
ÖDÜLLERİ:
2016 - 73. Altın Küre Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - Komedi (Joy)
2014 - 71. Altın Küre Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal) (Düzenbaz)
2014 - 66. BAFTA Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Düzenbaz)
2013 - 70. Altın Küre Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - Komedi/Müzikal (Umut Işığım)
FİLMLERİ VE DİZİLERİ:
2023 - No Hard Feelings/Büyü de Gel (Maddie Barker) (Sinema Filmi)
2022 - Causeway (Lynsey) (Sinema Filmi)
2021 - Don’t Look Up (Kate Dibiasky) (Sinema Filmi)
2019 - X-Men: Dark Phoenix (Raven/Mystique) (Sinema Filmi)
2017 - Red Sparrow (Dominika Egorova) (Sinema Filmi)
2017 - Mother! (Sinema Filmi)
2016 - X-Men: Apocalypse (Raven/Mystique) (Sinema Filmi)
2016 - Passengers (Aurora) (Sinema Filmi)
2015 - Joy (Joy Mangano) (Sinema Filmi)
2015 - The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)
2014 - Serena (Serena Pemberton) (Sinema Filmi)
2014 - Dior and I (Herself) (Sinema Filmi)
2014 - The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)
2014 - X-Men: Days of Future Past (Raven/Mystique) (Sinema Filmi)
2013 - The Devil You Know (Genç Zoe) (Sinema Filmi)
2013 - Düzenbaz (Rosalyn Rosenfeld) (Sinema Filmi)
2013 - The Hunger Games: Catching Fire (Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)
2012 - Silver Linings Playbook (Tiffany) (Sinema Filmi)
2012 - House at the End of the Street (Elissa) (Sinema Filmi)
2012 - The Hunger Games (Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)
2011 - Like Crazy (Sam) (Sinema Filmi)
2011 - X-Men: First Class (Raven Darkholme) (Sinema Filmi)
2011 - The Beaver (Norah) (Sinema Filmi)
2010 - Winter’s Bone (Ree Dolly) (Sinema Filmi)
2008 - The Poker House (Agnes) (Sinema Filmi)
2008 - Garden Party (Tiff) (Sinema Filmi)
2008 - The Burning Plain (Mariana) (Sinema Filmi)
2007 - The Bill Engvall Show (Lauren Pearson) (TV Dizisi)
2005 - Medium (Claire Chase) (TV Dizisi) (2 Bölüm)