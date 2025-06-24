Oshimen transferi için İtalya'ya haber var: Galatasaray...

Galatasaray'ın geçen sezonun başında Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Oshimen Süper Lig'e damga vurdu. Sarı kırmızı formayla tüm kulvarlarda 41 resmi karşılaşmaya çıkan Osimhen, 37 gol atarken 8 de asist yaptı. Ligde gol kralı olan 26 yaşındaki futbolcu Cimbom'un şampiyon olmasına büyük katkı sağladı. Galatasaray yönetimi Oshimen'i kadrosuna katmayı öncelik olarak belirledi. Ancak bu transferde başta Juventus olmak üzere sarı kırmızılıların birçok rakibi vardı.

Ancak bu rakipler tek tek elendi. La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Oshimen'den vazgeçtiğini ve rotasını Fenerbahçe'nin de hedefi olan Lille ile sözleşmesi biten Jonathan David'e yöneldiğini duyurdu. Corriere dello Sport da Premier Lig'den Chelsea ve Manchester United'ın teklif alamayan Osimhen için transferde en şanslı kulübün Galatasaray olduğunu yazdı.

TEK RAKİP AL HİLAL

Aynı gazetedeki haberde Cimbom'un transferdeki en büyük rakibinin daha önce Nijeryalı futbolcunun birçok kez reddettiği Al Hilal olduğu belirtildi. Habere göre Napoli'ye bonservis olarak 75 milyon euro ödemeyi kabul eden Suudi Arabistan ekibi dört yıl için 160 milyon euro teklif ettiği Oshimen'den yanıt bekliyor.

