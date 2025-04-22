Osimhen 30. gol sevincini yaşadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osimhen 30. gol sevincini yaşadı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla bu sezon 30. kez rakip fileleri havalandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

30 GOLÜ BULDU

26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30’a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

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