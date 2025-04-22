Osimhen 30. gol sevincini yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

30 GOLÜ BULDU

26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30’a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.