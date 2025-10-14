2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Benin Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya, mücadeleye adeta fırtına gibi başladı.
OSIMHEN'DEN 51 DAKİKADA HAT-TRICK
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
37'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen farkı 2'ye çıkararak Nijerya'nın Dünya Kupası umutlarını yeşertti.
İlk yarı Nijerya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken Osimhen şov, ikinci yarıda da devam etti. Yıldız oyuncu 51'inci dakikada attığı golle hat-trick'i tamamladı.
NİJERYA'YA PLAY-OFF İÇİN 2 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR
C Grubu'nda 14 puanla üçüncü sırada bulunan Nijerya'nın 17 puanlı ikinci sıradaki Benin'i geçmesi için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var. Nijerya böylelikle play-off turuna kalabilecek.