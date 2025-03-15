Osimhen Barcelona’ya gidecek mi? Maç sonu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen Barcelona’ya gidecek mi? Maç sonu açıkladı

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Osimhen’in Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki iddialar bir anda gündeme geldi. Nijeryalı golcü Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada transfer iddiasına yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata attı.

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda.

Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda."

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon çıktığı 30 maçta 26 gol atarken, 5 asist yaptı.

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