Osimhen Barcelona’ya gidecek mi? Maç sonu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata attı.

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda.

Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda."

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon çıktığı 30 maçta 26 gol atarken, 5 asist yaptı.