Osimhen bilmece

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray haziran başında Leroy Sane’ye imza attırarak transferinde de şampiyon olacağının sinyallerini vermişti. Sarı kırmızılı camiada gözler, kazanılan şampiyonun baş mimarı, sezonun flaş ismi Victor Osimhen çevrildi. Okan hocanın, taraftarının hatta izlemekten keyif alan bütün futbol severlerin gelmesini dört gözle beklediği Osimhen için Napoli başkanı bir türlü ikna edilemiyor. Sürekli medyaya farklı problemler yansıyor. Süreç adeta çözülemeyen bilmeceye evrilmiş durumda. Galatasaray sözleşmesin de yer alan 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ediyor ama Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmıyor. Anlaşılamayan konu ödemenin yapılma şekli. Napoli kulübü paranın nakit ödenmesini istiyor, Galatasaray ise bir kısmını nakit, kalan kısmını taksitlere yayarak ödemek istiyor. Ödeme planı üzerinde anlaşılamayınca Osimhen’in İstanbul’a geliş sürekli erteleniyor. Osimhen’nin peşinde Avrupa’nın dev kulüpleri var. Arabistan dan çok çılgın rakamlar teklif edilmesine rağmen hiçbirini kabul etmedi. 1 sezon kiralık oynadığı sarı kırmızılı ekibe aşık olan, taraftarlarla arasında müthiş bağ oluşan golcü futbolcunun bu tutumu Galatasaray yönetiminin elini çok güçlendiriyor. Galatasaray dışında başka bir takımda forma giymeyeceğini açıklaması diğer önemli faktör. Galatasaray Osimhen’i takımda görmek istiyor, Osimhen sarı kırmızılı formayı giymek istiyor, Napoli başkanına düşen sevenleri kavuşturmak başkada bir çaresi kalmadı. Ben Nijeryalı golcünün Galatasaray formasını giyeceğine eminin, süreç geç ilerliyor ama sonunda mutlu sona ulaşılacak. Dün akşam sosyal medyaya düşen bilgilerde Osimhen konusunda iki kulübün bütün şartlarda anlaşma sağladı ve imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Anlaşma detayları ise;

Galatasaray 40 milyon euroyu nakit ödemek kaydı ile 75 milyon euro ödeyecek.

Kalan 35 milyon euro iki taksit şeklinde 2026 yılında ödenecek.

Osimen 2 yıl boyunca İtalya’dan bir kulübe satılmayacak.

Sonraki satışın karından %10 kar payı Napoli kulübüne verilecek. Bu maddenin devreye girmesi için Galatasaray’ın 75 milyon euro’dan daha fazla bir bonservis bedeli karşılığında satması gerekecek.

Napoli kulübüne baskı yaparak transferde büyük rol oynayan Osimhen’in kısa süre içersin de sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Bakalım Galatasaray Osimhen bilmecesini sorunsuz bir şekilde çözebilecek mi. Hep beraber izleyip göreceğiz.