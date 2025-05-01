Osimhen Etkisi "Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin"

Galatasaray'a büyük bir piyango çıksaydı ve bu bir para ödülü olsaydı onunla alınabilecek en iyi isim o olurdu. Osimhen.

Ama Galatasaray'a bir piyango çıkmadı. Napoli admininin geçen sene TikTok'ta Victor Osimhen için yaptığı "I'm a coconut" paylaşımı her şeyi değiştirdi. Nijeryalı yıldız bu paylaşıma o kadar kızdı ki kulüp kariyerinden vazgeçti. Kadro dışı kaldı. Ve o Süper Lig'in dengelerini alt üst edecek olay gerçekleşti.

Osimhen bir sene kiralık olarak Galatasaray'daydı. Tüm Avrupa ajansları bunu son dakika olarak geçerken genç oyuncunun bonservis bedeli ise dudak uçuklatıyordu. Tam 100 milyon euro. Bu topraklara ayak basmış en pahalı oyuncu olarak sarı kırmızılı formayı giydi.

Tüm Galatasaray taraftarı son iki sezonun şampiyonluk mimarı "Aşkın olayım" Icardi ve Osimhen'i yan yana izlemenin hayalini kurarken, rakipler içinde bu ikili kabus gibi görünüyordu. Ancak kabus Galatasaray'ın başına geldi. Tottenham maçında Icardi sakatlanarak sezonu kapattı. Bu sarı kırmızılılar için korkunç bir haberdi. Gol yükünü çeken, derbilerde sahneye çıkan Arjantinli yıldız tüm sezon olmayacaktı.

Bu kabusa son veren yine Osimhen oldu. Öyle bir performans gösterdi ki taraflı tarafsız herkes kalitesinin tartışılmaz olduğunu gördü. Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında en önde tutarken "Şampiyonluk benim şahsi meselem" diyecek kadar sahiplendi. Maç içindeki oyunu, maç sonu taraftarlarla iletişimi, sosyal medya paylaşımları onu sarı kırmızılı taraftarların yeni sevgilisi yaptı. Son olarak oynanan Eyüpspor maçında bacağını rekor yüksekliğe kaldırarak Caner Erkin'i şoke ettiği pozisyon ve attığı gol hala konuşuluyor.

Süper Lig'in son 5 haftasına girerken Galatasaray, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde şampiyonluğa dolu dizgin ilerliyor. Bu pastada en büyük dilim kuşkusuz Osimhen'in. Napoli'nin zaman içinde 100 milyon euro olan bonservisini 75 milyon euro'ya indirmesi herkesin rüyalarını süsleyen transfer gerçekleşir mi sorusunu sordurdu.

Bu bir Türk takımı için inanılmaz bir bedel. Ödenmesi zor bir rakam. Ancak Osimhen öyle bir etki bıraktı ki tüm Galatasaray taraftarı para toplayarak oyuncuyu almayı bile yönetime teklif etti. Sadece sahada değil dışarda da alçakgönüllü halleri, sempatik hareketleri ile örnek bir sporcu olarak dikkat çekti.

Her şeyin sahada gerçekleşmediğini, yetenekli yıldızların ego ve kibirden ibaret olmadığını Osimhen herkese gösterdi. Onun Galatasaray'a bonservisiyle gelmesi bir rüya. Hala zor bir ihtimal. Ne diyelim "Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin" Osimhen için söylenebilecek en doğru cümle bu gibi...