Osimhen Galatasaray kararını uçakta açıkladı

Galatasaray'ın Gaziantep'te Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası dönüş uçuşunda Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan haberde Osimhen'in takım arkadaşlarına "Kalmayı düşünüyorum" dediği öğrenildi.

GALATASARAY'DA KALACAĞINI AÇIKLADI

Yıldız oyuncu saat 02.25 sularında takım arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: "Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım duyguları tarif edemem. Kendimi buraya ait hissediyorum. Taraftarı ve Galatasaray’ı çok seviyorum. İnsan nerede mutluysa orada olmalı. Transfer kararımı sezon sonunda açıklayacaktım ama kalma düşüncem ağır basıyor. Kalmayı düşünüyorum. Son kararımı sezon sonunda herkes öğrenecek." Alkışlar yükseldi, futbolcular Osimhen’e sarıldı.