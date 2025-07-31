Osimhen Galatasaray'a para basmaya başladı

Galatasaray, Napoli ile uzun pazarlıklar sonucu renklerine bağladığı Nijeryalı forveti Victor Osimhen için özel ürünler çıkardı.

Transferin resmen açıklanmasının ardından GS Store, Victor Osimhen için "Solo Il Gala Osimhen" kutusu satışa sundu.

Bir transferin değil; bir hayalin, bir inancın simgesi. ????



Victor Osimhen için üretildi, Galatasaray’a kalpten inananlar için hazırlandı. ????



SOLO IL GALA OSIMHEN BOX şimdi ön siparişte! ????



???? https://t.co/WRfyFdWFsA#SOLOILGALA pic.twitter.com/DwBCRNT9gM — GSStore (@GSStore) July 31, 2025

9999 lira değerindeki kutunun içerisinde 45 numaralı yeni sezon Osimhen forması, "Solo IL Gala" yazılı atkı ve Osimhen'le özdeşleşen maske yer aldı.

???????? Galatasaray, Osimhen için Solo Il Gala kutusunu satışa çıkardı.



???? Fiyat: 9.999 TL



???? Atkı

???? Maske

???? Forma pic.twitter.com/1vyL0C4Vrw — Krampon Sports (@KramponSport) July 31, 2025

Nijeryalı golcünün maliyetini açıklayan sarı kırmızılılar, Napoli ile 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını, oyuncuyla da yıllık 21 milyon euro maaştan 4 yıllık sözleşme imzaladığını belirtmişti.

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