Osimhen Galatasaray'a para basmaya başladı

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Osimhen Galatasaray'a para basmaya başladı

Victor Osimhen transferinin resmileşmesinin ardından GS Store, "Solo IL Gala Osimhen Box" isimli ürünü satışa çıkardı.

Galatasaray, Napoli ile uzun pazarlıklar sonucu renklerine bağladığı Nijeryalı forveti Victor Osimhen için özel ürünler çıkardı.

Transferin resmen açıklanmasının ardından GS Store, Victor Osimhen için "Solo Il Gala Osimhen" kutusu satışa sundu.

9999 lira değerindeki kutunun içerisinde 45 numaralı yeni sezon Osimhen forması, "Solo IL Gala" yazılı atkı ve Osimhen'le özdeşleşen maske yer aldı.

Nijeryalı golcünün maliyetini açıklayan sarı kırmızılılar, Napoli ile 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını, oyuncuyla da yıllık 21 milyon euro maaştan 4 yıllık sözleşme imzaladığını belirtmişti.

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