Osimhen Galatasaray'ı sırtlamayı sürdürüyor

Kaynak: İHA
Osimhen Galatasaray'ı sırtlamayı sürdürüyor

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçında kaydettiği golle Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 21'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray’ın, Samsunspor’a konuk olduğu müsabakada sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında Yunus Akgün’ün sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

TOPLAM GOL SAYISI 29

Gol krallığı yarışında zirvede olan 26 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 21 yaptı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 29’a çıkardı.

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