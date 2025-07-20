Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu

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Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu

Napoli'den Victor Osimhen'in bonservisini almak üzere olan Galatasaray, bir diğer forvetini İtalya'ya yollamaya hazırlanıyor.

Transfer sezonuna Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak başlayan son şampiyon Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile de büyük ölçüde anlaştı.

75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılayan sarı kırmızlılar İtalyan ekibinin isteklerini karşıladı. Nijeryalı golcünün hafta içinde İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

6 MİLYONLUK SATIŞ

Osimhen transferinin netleşmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği iddia edilen İspanyol forvet Alvaro Morata'ya da izin çıktı.

Sarı-kırmızılıların Como ile anlaşan Morata’dan 6 milyon euroluk bir bonservis geliri elde edeceği öğrenildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre Como ve Alvaro Morata, 2028 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu
Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu