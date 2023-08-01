Osimhen için 140 milyon euro önerdiler

Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen için bir talip de Arabistan'dan çıktı.

NTV Spor'un Sky Sports'a dayandırdığı habere göre Al Hilal, Victor Osimhen için yapılan ilk teklifin 140 milyon euro olduğu ve oyuncu içinse haftalık 1 milyon euronun üzerinde bir ücret önerildiği aktarıldı.

Napoli'nin ise transferi onaylamak için en az 150 milyon euro isteyeceği belirtildi.

İtalyan ekibinin Osimhen ile yeni sözleşme için henüz bir anlaşma sağlanamadığı yazıldı.

BAŞKAN 'DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ' DEMİŞTİ

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis geçen ay yaptığı açıklamada, "İki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmamız var ama reddedemeyeceğimiz teklifleri değerlendirmeye hazırız." demişti.