Osimhen için çarpıcı iddia! Yeni adresini duyurdular

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için İspanyollardan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre, Victor Osimhen, Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında.Nijeryalı golcünün sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması sonrası rotasının Suudi Arabistan olabileceği iddia edildi.

Haberde Napoli'nin Osimhen için talep ettiği rakamları Suudi Arabistan ekiplerinin rahatlıkla verebileceği belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan takımlarının Nijeryalı golcüye de iyi bir sözleşme sunabileceği aktarıldı.

OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.