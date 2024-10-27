Osimhen için çarpıcı iddia! Yeni adresini duyurdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen için çarpıcı iddia! Yeni adresini duyurdular

Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı fırsat transferi Osimhen için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Yıldız isim için Avrupa devlerinin sırada olduğu bilinirken, İspanyolların iddiası herkesi şaşırttı.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için İspanyollardan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

osimhen2.jpg

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre, Victor Osimhen, Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında.Nijeryalı golcünün sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması sonrası rotasının Suudi Arabistan olabileceği iddia edildi.

Haberde Napoli'nin Osimhen için talep ettiği rakamları Suudi Arabistan ekiplerinin rahatlıkla verebileceği belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan takımlarının Nijeryalı golcüye de iyi bir sözleşme sunabileceği aktarıldı.

osimhen3.jpgOSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Son Haberler
Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü
Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü
Adıyaman'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Adıyaman'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü
Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü
Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!
Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!
Suriye'de 3 büyüklüğünde deprem (27 Ekim 2024)
Suriye'de deprem