Osimhen için en avantajlı kulüp belli oldu

Futbol dünyasında sadece Galatasaray’da değil Avrupa’da da gözler Victor Osimhen’in transferine çevrildi. Galatasaray kiralık sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Nijeryalı yıldızın bonservisini Napoli’den almak için seferber olurken İtalya’dan Juventus ve İngiltere’den Manchester United ısrarını sürdürüyor.

Galatasaray, taraftarının kulüpte kalması için yoğun baskı yaptığı Osimhen’in bonservis bedeli konusunda sorun yaşamazken oyuncuyu ikna etmekte sorun yaşıyor. Galatasaray’ı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Osimhen kariyerini Avrupa’da devam ettirmek istiyor. Bu nedenle oyuncu için Galatasaray seçeneği şimdilik zor gözüküyor.

JUVENTUS VE MANU YARIŞMACI DEĞİL, ARABİSTAN İÇİN ERKEN

Transfer için en ciddi adımları atan kulüplerden Juventus ise Osimhen’i ikna edemiyor. 26 yaşındaki futbolcu kariyerine İtalya’da devam etmek istememesi ve Juventus’un Şampiyonlar Ligi seviyesinden uzak olması nedeniyle yapılan teklife olumsuz cevap verdi.

Transfer yarışındaki bir diğer takım olan Manchester United ise takımdaki istikrarsızlık ve Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacak olması nedeniyle seçenekler arasında geri düştü.

Futbolda astronomik rakamlarla var olmaya çalışan Suudi Arabistan kulüpleri de Osimhen için devreye girdi. Al Hilal kulübü Nijeryalı golcüye yıllık 42 milyon Euro önerse de Osimhen kariyerinin en parlak döneminde Avrupa’ya veda etmek istemiyor.

NEWCASTLE BİR ADIM ÖNE ÇIKTI

Tüm bu takımlar dışında hem Osimhen’in kariyer hedeflerine uyan hem de oyuncunun maliyetini karşılayan bir talip ortaya çıktı. Suudi Arabistan Kamu Yatırımı Fonu’nun satın aldığı ve son yıllarda yükselişe geçen Newcastle United transferde bir adım öne çıktı.

25 yaşındaki yıldız golcüsü Alexander Isak’ın yaz transfer sezonunda satmaya hazırlanan Newcastle, oyuncunun yerini Osimhen ile doldurmak istiyor. Arsenal, Liverpool ve Real Madrid’in talip olduğu Isak’tan 120 milyon Euro gelir bekleyen İngiliz ekibi bu ücretin 75 milyon eurosu ile Osimhen’in serbest kalma bedelini ödeyip transferi bitirmeyi hedefliyor.

Newcastle bu sezon Osimhen’in yer almak istediği Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya son hafta öncesi çok yaklaşırken Premier Lig’de de zirveye oynayan bir kulüp haline geldi. Osimhen, Premier Lig’in en zengin takımı olan Newcastle’a ekonomik koşulları sebebi ile de çok sıcak bakıyor.

Isak’ın transferinin belli bir noktaya gelmesi halinde Newcastle’ın bu transfer için anında harekete geçmesi bekleniyor.