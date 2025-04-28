Osimhen için flaş çağrı: Kampanya başlatılsın

Galatasaray, Süper Lig’de Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık avantajı koruyarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Sarı kırmızılılarda alınan 5 gollü galibiyet sonrası en çok konuşulan isimlerin başında Osimhen geldi. Napoli’den sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray’a gelen Nijeryalı golcü oynadığı futbolla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Icardi’nin sezonu kapatması sonrası Galatasaray’da hücumun başrolüne yerleşen Osimhen’e İngiltere ve İtalya’dan ciddi taliplerin olduğu bilinirken Galatasaray da 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek son yılların en büyük transferini yapmak istiyor.

Galatasaray’ın Eyüpspor’u mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Sabah yazarı Levent Tüzemen, Osimhen için ayrı bir parantez açtı. Nijeryalı golcü için çağrı yapan Tüzemen, Galatasaray’ın Osimhen’i tutmak için tüm imkanları seferber etmesi gerektiğinin altını çizerek, “G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır” dedi.

Levent Tüzemen’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi, Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkânlar zorlanmalı ve Osimhen, G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu. Nijeryalı yıldız, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor. Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar! G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır.

G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan Hoca'nın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi.”