Osimhen için Galatasaray’ın ezeli rakibi devreye girecek. Portekiz basınından ortalığı karıştıracak iddia

Serbest kalma bedeli 75 milyon euro olan yıldız oyuncunun bonservisi için Galatasaray yönetiminin harekete geçtiği belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek’in sponsor arayışına giriştiği öğrenilirken Napoli’ye yapılacak teklifin 50 milyon euro olacağı iddia ediliyor. Ancak Napoli’den gelen son açıklamada Osimhen için 75 milyon euronun altında bir teklifi değerlendirmeyeceklerinin altı çizildi.

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Osimhen konusunda tüm gözler Galatasaray’a çevrilirken Portekiz basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi. O Jogo gazetesinde çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Nijeryalı golcü için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde sarı lacivertlilerin Osimhen’in bonservisini almak için bastıracağı belirtiliyor. Portekiz gazetesi, Galatasaray’ın 50 milyon euronun üstünde bir teklif vermeyi planlamadığına dikkat çekerek Fenerbahçe’nin daha yüksek bir teklif vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol atarak 4 asist yaptı. Nijeryalı golcü, son olarak Tottenhem maçında oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bıraktı.